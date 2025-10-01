TV LIVE ·
Marquez: “Ho pensato seriamente di smettere, ma oggi sono felice e penso già alla decima”

Il nove volte Campione del Mondo di motociclismo Marc Marquez si confessa ad una TV Spagnola

1 ott 2025

Marc Márquez, Campione del Mondo MotoGp 2025:

“Ora sono in pace con me stesso, ho abbandonato un po' la guerra che c'è stata in questi anni. Marc contro Marc. C'era un Marc che diceva "procedi vai avanti e continua a combattere", l'altro Marc pensava che era ora di smettere, lasciare il Motomondiale, se sono qui sapete quale dei due Marc ha prevalso. C'è stato un momento in cui per me vincere un titolo era qualcosa di impensabile, ma ho capito che c'è sempre la luce in fondo al tunnel e ne sono venuto fuori. Quattro interventi chirurgici al braccio mi hanno messo a dura prova e, come ho detto, ho pensato spesso che fosse il momento di chiudere. Poi però dentro di me ho sentito qualcosa, chiamiamola scintilla, un'ultima opportunità e ce la siamo giocata bene. Siamo a 9 e adesso ci prendiamo un po' di pausa meritata, poi pensiamo all'anno prossimo. Ovvio che corro per competere. L'ambizione c'è sempre e dobbiamo sempre migliorare per stare al vertice. Non ci si abitua mai a vincere".




