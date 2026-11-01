Marquez, il decimo titolo mondiale è a un passo: Marc vince a Sepang

Marc Marquez mette una seria ipoteca sul decimo titolo mondiale della carriera. Lo spagnolo domina il Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang, e si avvicina ulteriormente alla conquista dell'iride. Una prova di forza impressionante per il pilota Ducati, capace di comandare praticamente dall'inizio alla fine: dopo aver strappato la leadership al fratello Alex nelle prime curve, non ha più lasciato spazio agli avversari, tagliando il traguardo con oltre quattro secondi di vantaggio. Alle sue spalle Pedro Acosta, secondo, e proprio Alex Marquez, terzo. Soltanto sesto Marco Bezzecchi, mentre Jorge Martin, principale inseguitore in classifica, ha dato forfait per l'infortunio al polso.

Il risultato porta il vantaggio di Marquez a 44 punti: abbastanza per presentarsi in Qatar, dove al momento è tutto confermato, con il primo match point iridato. L'obiettivo è completare un'altra impresa: il decimo titolo mondiale, l'ottavo nella classe regina. Il traguardo è ormai vicinissimo.

