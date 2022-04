MOTO GP Marquez: “Il mondiale resta il mio obiettivo” In un'intervista realizzata al circuito di Portimao, dove questo fine settimana si terrà il gran premio del Portogallo, Marc Marquez ha dichiarato di sentirsi bene, gradualmente sta recuperando dall'infortunio. Vincere il mondiale resta il suo

In un'intervista realizzata al circuito di Portimao, dove questo fine settimana si terrà il gran premio del Portogallo, lo spagnolo Marc Marquez ha dichiarato di sentirsi bene, gradualmente sta recuperando dall'infortunio. Vincere il mondiale resta il suo obiettivo “Il Mondiale era il mio obiettivo in pre – stagione ed è ancora il mio obiettivo. Non abbiamo cominciato nel migliore dei modi, questo non significa nulla, tutto può cambiare rapidamente in qualsiasi momento. Non sto attraversando il mio periodo migliore, siamo umani e certe cadute così rovinose ti restano, l'importante è reagire, ripeto siamo umani, non pazzi da legare. Questo circuito non lo conosco benissimo, qui ho gareggiato solo una volta, lo definirei un po' roccioso. Devi stare sempre molto concentrato, ed essere costante anche perchè è un circuito complicato con diversi punti ciechi. E' una pista molto fisica e penso che il principale rivale di questo fine settimana sarà il meteo”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: