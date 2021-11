Marquez salta il Gp di Valencia per problemi alla vista dopo la caduta

Marc Marquez non parteciperà al Gran Premio di Valencia il prossimo fine settimana, né ai test di Jerez in programma il 18 e 19 novembre, a causa di un problema alla vista seguito a un incidente in allenamento. Ad annunciarlo è la Honda in un comunicato stampa nel quale spiega che, nonostante la settimana di riposo successiva alla caduta durante un allenamento, Marquez "ha continuato a sentirsi male e ha sofferto di problemi alla vista, motivo per cui è stato visitato da uno specialista all'Hospital Clinic di Barcellona. La visita e i test hanno rilevato un nuovo episodio di diplopia”, la percezione di due immagini di un singolo oggetto.