Brutto infortunio per Jorge Martin. Durante la prima giornata dei test ufficiali della MotoGP a Sepang, il campione del mondo in carica è stato protagonista è stato protagonista di una brutta caduta che gli ha causato fratture alla mano destra e al piede sinistro. Lo spagnolo resterà in osservazione per la notte, giovedì rientrerà in Europa per sottoporsi a intervento chirurgico.