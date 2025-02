MOTOGP Martin salta il GP in Thailandia: varie fratture a mano, avambraccio e piede

Jorge Martin, campione del mondo in carica, salterà il primo appuntamento della MotoGP in Thailandia. Molto sfortunato il pilota spagnolo che dovrà rinviare il proprio debutto su Aprilia a causa di un nuovo infortunio. Dopo la frattura alla mano destra nei test in Malesia, Martin è stato coinvolto in una nuova caduta in allenamento ad Andorra con la moto da cross procurandosi la "frattura complessa del radio sinistro, la frattura di alcune ossa carpali e una frattura calcaneare omolaterale" come si legge dal comunicato della casa di Noale. Martin è in dubbio anche per il secondo round in Argentina, al suo posto a Buriram ci sarà Lorenzo Savadori.

