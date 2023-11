MOTOMONDIALE Matteo Ferrari: "Poggiali un grande esempio. Vorrei raggiungerlo a quota 2 Mondiali"

In settimana si è celebrato il ventennale del secondo titolo mondiale di Manuel Poggiali, conquistato nel 2003 in 250. Alla serata dedicata al campione sammarinese era presente anche Matteo Ferrari, che ha vinto la MotoE nel 2019 ed è arrivato terzo in questa stagione. Il pilota nato a Cesena ha parlato ovviamente di Manuel, della sua annata e dell'entusiasmante lotta in MotoGP tra Martin e Bagnaia.

