Mattia Drudi: "Ottimo avvio di stagione, ora l'obiettivo è la 24 Ore di Le Mans"

La vittoria alla 6 Ore del Paul Ricard, i podi a Spa, Daytona e alla 24 Ore del Nurburgring: è stato un ottimo avvio di stagione per il pilota italo-sammarinese dell'Aston Martin, Mattia Drudi. "È stato un ottimo avvio di stagione, su sei gare abbiamo ottenuto quattro podi" - commenta Drudi - "con la vittoria al GT World Challenge, i podi della 24 ore di Daytona, del Nürburgring, del WEC a Spa. Sono molto soddisfatto, stiamo facendo un ottimo lavoro, abbiamo lavorato tanto quest'inverno e speriamo di continuare così".

Era l'inizio di stagione che ti aspettavi? "Non è mai facile aspettarsi così tanto bene, perché sono gare molto lunghe, con molte variabili, quindi succede veramente tanto durante la gara, soprattutto nelle 24 ore. Essere lì sempre, in modo costante, essere veloci, senza errori, è una cosa fondamentale. Ed è quello che stiamo facendo finora, siamo in testa al GT World Challenge, siamo veramente messi bene nel WEC, nonostante il ritiro della prima gara di Imola. Non ce l'aspettavamo, però abbiamo lavorato tanto, la macchina è veloce, si è dimostrata molto veloce su diversi fronti, quindi, come ho detto prima, proviamo sicuramente a continuare così perché abbiamo le carte in regola".

Quali sono i prossimi impegni ora che ti attendono? "Abbiamo questo weekend la seconda tappa del GT World Challenge a Monza dove siamo in testa, e poi tra due settimane un po' l'evento clou dell'anno, si può dire, che è la 24 ore di Le Mans, dove saremo lì in pista una settimana e mezzo, una settimana molto lunga, con i test prima, preparazione, un sacco di eventi fuori dalla pista, quindi ci sarà da divertirsi lì".













