Una gara incredibile! Max Verstappen è campione del mondo 2021. Il pilota del Red Bull conquista il suo primo titolo mondiale al termine di una gara indimenticabile e nella quale non sono e non mancheranno polemiche. I due piloti partivano con gli stessi punti in classifica con l'olandese in vantaggio per GP vinti. Hamilton brucia Verstappen al semaforo verde. Dopo 5 giri il primo episodio con i due piloti a toccarsi e l'inglese costretto a tagliare la curva rimanendo in testa. Hamilton prende il largo e arriva fino a 12 secondi di vantaggio. Poi l'episodio che cambia la gara. A cinque giri dalla fine bandiera gialla con Latifi contro il muretto e safety car in pista. Annullato il vantaggio di Hamilton con i doppiati a fare da cuscinetto tra i due piloti e la direzione gara a cercare di capire come procedere. Prima della ripartenza, Verstappen è autorizzato a passare i doppiati. Il mondiale si decide nell'ultimo giro con Verstappen vicino a Hamilton per rosicchiare più centimetri. Alla ripresa della gara, Hamilton tiene per le prime curve, poi Verstappen sorpassa Hamilton a metà giro e va a chiudere sotto la bandiera a scacchi una gara incredibile. Verstappen è il primo pilota olandese a vincere il mondiale di formula 1.