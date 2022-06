FORMULA 1 Max Verstappen trionfa a Baku Il campione del mondo ha preceduto il compagno di squadra Sergio Perez. Ritirate le due Ferrari

Max Verstappen trionfa a Baku.

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaijan, ottavo appuntamento del mondiale di Formula 1. Sulla pista di Baku, il pilota della Red Bull ha preceduto il compagno di squadra Sergio Perez. Sul terzo gradino del podio Russell, seguito in quarta posizione da Lewis Hamilton con l'altra Mercedes. Male le Ferrari con Sainz e Leclerc costretti al ritiro per problemi meccanici. Per Verstappen si tratta della quinta vittoria stagionale.

