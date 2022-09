EVENTI COLLATERALI AL MOTOGP Membri della Federazione Internazionale Motociclismo ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti

Circa una ventina i rappresentanti di “Moto Tour Of Races”, evento organizzato dalla Fim, che sono stati ricevuti in udienza dai Capi di Stato di San Marino e dal Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini. I motociclisti, in rappresentanza di sei paesi, hanno fatto tappa a San Marino in occasione del Gp di Misano. Moto Tour Of Races organizzato dalla Federazione Internazionale Motociclistica, è il binomio tra il mototurismo e la passione per la MotoGp.

Nel servizio le interviste a Damiano Zamana (vice DG Fim) e Paolo Michelotti (Presidente Federazione Motociclistica Sammarinese)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: