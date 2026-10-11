Memorial Bettega, ritorno da Legend!

La leggenda è tornata. Il Memorial Bettega ritrova la scena a Rallylegend, per la prima volta nella sua storia a San Marino, riportando in vita una delle sfide più iconiche del motorsport italiano. Nato nel 1985 e diventato uno degli appuntamenti simbolo del Motor Show di Bologna, nell’inconfondibile Area 48, il trofeo ha accompagnato generazioni di appassionati fino all’ultima edizione bolognese del 2017. Adesso, dopo anni di assenza, il grande ritorno: una nuova cornice, la stessa voglia di emozionare. Qualche ritardo sulla tabella di marcia non ha frenato la festa. Quattro categorie, WRX, Gruppo A, Gruppo B e Rally2, per una giornata capace di mettere insieme epoche diverse e interpretazioni differenti del rally, con un unico denominatore comune: lo spettacolo. A prendersi la scena nella categoria WRX è Dani Sordo. Lo spagnolo, al volante della Hyundai i20 N Rally1, firma il successo più atteso e regala alla casa coreana un trionfo dal significato particolare.

“Dovevo vincere per me, per i meccanici, per la Hyundai. Era l’ultima gara con questa Rally1, avevamo un po di svantaggio perché montavamo ancora le gomme da terra dalla Sardegna ma ci siamo divertiti tanto e sono contento di aver vinto. Gran circuito, é stato bello” - racconta Sordo - “Sono stato molto bene a RallyLegend, le gare uno contro uno sono sempre emozionanti. Non eravamo in gara ma solo apripista, abbiamo lottato nel Memorial Bettega contro un altro grande pilota come Sesks e riuscire a vincere é il massimo”

Tra le Rally2, Nikolay Gryazin ha imposto la sua legge su Tony Cairoli. Nella sfida tra le Gruppo A, in finale Andrea Aghini vince su Piero Liatti. Tra le Gruppo B, duello finale tra Audi Quattro S1 a favore di Florian Rotter che sconfigge Giorgio Mela, con la versione Pikes Peak.

