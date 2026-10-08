Memorial Bettega, sicurezza, piloti e vetture di livello: il 24° RallyLegend si svela al pubblico

Il RallyLegend alza il sipario sulla sua ventiquattresima edizione. E lo fa con un messaggio chiaro: San Marino è pronta a vivere ancora una volta uno degli appuntamenti motoristici più importanti della Repubblica, e non solo. Alla consueta conferenza stampa di presentazione, le istituzioni sammarinesi – con il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, per gli Affari Interni Andrea Belluzzi e Alessandro Mancini, in rappresentanza del Segretario per lo Sport Rossano Fabbri – hanno ribadito il totale sostegno alla manifestazione, con particolare attenzione al tema della sicurezza, ulteriormente rafforzata in vista di questa edizione. Messaggio confermato anche dal presidente del CONS, Christian Forcellini. Poi la parola agli organizzatori, Vito Piarulli e Paolo Valli. Proprio Valli ha definito quello del 2026 un anno di transizione, ma con un ritorno importante: quello dei piloti di qualità e, soprattutto, delle macchine di qualità.

E il parco partenti promette spettacolo. Hyundai schiera Dani Sordo, M-Sport Ford punta su Martins Sesks, mentre Lancia porta a San Marino Nikolay Gryazin e l'equipaggio tutto al femminile formato da Rachele Somaschini e Daiana Darderi. Ma la grande novità del 2026 ha un nome che evoca la storia del motorsport: il Memorial Bettega. La competizione, terminata nel 2017 al Motor Show di Bologna e iniziata a metà anni '80 con le Gruppo B, torna in scena e sarà protagonista nella giornata di domenica. Il Rallylegend cambia, si rinnova, ma senza dimenticare le proprie radici.







