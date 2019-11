Messori trionfa al 47° Circuito dei Campioni

Dario Messori si è aggiudicato la 47ª edizione dei Circuito dei Campioni, storica manifestazione organizzata dalla Scuderia San Marino con il patrocinio della FAMS. Il pilota della Skoda Fabia R5 ha chiuso le 4 manche di Galazzano in poco più di 27 minuti. A 5 secondi da Messori c'è la Ford Fiesta WRC di Pierluigi Alessandri mentre chiude il podio l'altra Skoda di Albino Pepe a 41 secondi dal leader. Quarto posto assoluto per il sammarinese Marcello Colombini su Lancia Delta, buone prestazioni anche per Jader Vagnini – sesto – e Stefano Rosati – settimo -. Con il Circuito dei Campioni si chiude la stagione dei rally sul Titano.