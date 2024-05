FORMULA 1 Migliaia di appassionati a Imola per Senna e Ratzenberger Tanti tifosi hanno invaso l'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per ricordare Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, a 30 anni dalla morte dei due sfortunati piloti.

L'amore per Ayrton Senna è destinato a durare, in eterno. Applausi e tanta commozione all'Enzo e Dino Ferrari di Imola dove migliaia di appassionati hanno invaso l'autodromo per ricordare il pilota brasiliano e Roland Ratzenberger, scomparsi in quel tragico weekend di 30 anni fa. Alle 14.17, ora dell'impatto fatale di Senna alla curva del Tamburello, c'è stato un minuto di silenzio alla presenza del Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini, del Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, quello brasiliano Mauro Vieira e quello austriaco Alexander Schallenberg. A Imola anche il presidente di Formula 1 Stefano Domenicali che ha deposto fiori al Tamburello e alla curva Villeneuve.

Il prossimo 19 maggio, in occasione del Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola, il 4 volte campione del mondo Sebastian Vettel guiderà la mitica McLaren MP4/8 con cui Senna corse nel mondiale '93 prima dell'approdo in Williams.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: