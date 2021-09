Miki Biasion sarà a Rallylegend con una world rally car, per lui “inedita”

Miki Biasion, il due volte campione del modo rally, sarà anche quest’anno a Rallylegend, per una presenza - della quale sono in via di definizione gli ultimi particolari - che lo vedrà al volante di una World Rally Car, per lui “inedita”. Anche il campione uruguaiano Gustavo Trelles, pluricampione mondiale rally Produzione in passato, non è voluto mancare a Rallylegend. Sempre con il fido Jorge Del Buono alle note, sarà al volante di una Subaru Legacy gruppo A. Tricolore italiano ai massimi livelli - anche in onore di un anno 2021 che ha visto l’Italia primeggiare nello sport mondiale - con due grandi protagonisti degli anni ’80 tornano a Rallylegend: Tonino Tognana, campione italiano rally 1982, alternando la Ferrari 308 GTB e la neonata Lancia 037, insieme a Massimo De Antoni, sarà al via con una Opel Ascona 1.9 gruppo 2, mentre Federico Ormezzano darà spettacolo con la mitica Talbot Lotus, di cui è stato grande interprete. Anche Piero Longhi, campione italiano rally 2000 e 2005, fa ormai parte degli “aficionados” di Rallylegend e sarà della partita con una splendida Subaru Impreza WRC ex Solberg.

