RALLY Miko Marczyk è campione d'Europa Il polacco chiude 3° in Croazia, in rimonta, e vince la volata a tre per il titolo. Fuori per incidente Mabellini

Miko Marczyk è campione d'Europa.

Un terzo posto nell'ultima prova è quanto basta ai polacchi Miko Marczyk e Szymon Gospodarczyk per vincere il Campionato europeo di rally. In Croazia, la coppia polacca al volante della Skoda Fabia Rally2 chiude dietro a Joe Armstrong, che ha messo pepe fino all'ultimo sulla volata per il titolo, e a Østberg-Moore sulla Citroen C3 Rally2. Una lotta da cui si è sfilato anzitempo il duo italiano composto da Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, costretto al ritiro durante la prova speciale numero 4, per aver sbattuto contro una roccia e riportato la rottura della coppa dell'olio.

Dopo la rimonta in classifica con il successo in Galles, Armstrong e il suo navigatore Shane Bryne sono partiti fortissimo anche in Croazia, con tre scratch consecutivi di sabato mattina e la replica nel pomeriggio, dove hanno mancato solo il miglior tempo nella quarta prova speciale. E mentre l'equipaggio della Ford Fiesta Rally2 sognava il colpaccio, dietro, i due polacchi arrancavano: settimi prima del ritiro degli italiani, hanno chiuso la prima giornata solo al sesto posto.

La pioggia della domenica, però, ha stravolto tutto e ha favorito Marczyk, più a proprio agio sull'acqua, che ha vinto due prove speciali. Agli irlandesi non è bastato prendersi la Power stage finale: l'equipaggio polacco è terzo in Croazia, ma primo in Europa.

