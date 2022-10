2023 Mille miglia: a giugno torna sul Titano

L'edizione 2023 della Mille Miglia allunga i tempi: si svolgerà infatti in cinque giorni dal 13 al 17 giugno e impegnerà 405 auto. Tante infatti saranno ammesse al via. Dopo la partenza da viale Venezia a Brescia e tappe lungo il lago di Garda, attraversato Verona, Ferrara, Lugo e Imola, il convoglio concluderà la prima tappa a Cervia-Milano Marittima. La seconda giornata prevede il passaggio da San Marino, Senigallia, Macerata con sosta pranzo, Fermo e Ascoli Piceno e sfilata finale in via Veneto a Roma. La terza tappa propone il pranzo in gara a Siena, proseguendo verso Pistoia, il Passo dell'Abetone, Modena e Reggio Emilia per terminare a Parma. Il quarto giorno, dopo Stradella e Pavia, la corsa raggiungerà il Piemonte con pranzo ad Alessandria, poi Asti e Vercelli e, via Novara, si dirigerà verso il centro di Milano che ospiterà l'ultima notte di gara; nella quinta giornata, dopo il saluto a Bergamo, città gemella di Brescia quale Capitale della Cultura 2023, e il transito dalla Franciacorta, Ospitaletto e Gussago, la 1000 Miglia 2023 si concluderà a Brescia in tarda mattinata con un circuito cittadino prima della passerella finale sulla pedana di viale Venezia e del pranzo di chiusura. In serata, l'arrivederci al 2024 con la notte bianca della Freccia Rossa, la 1000 Miglia The Night che concluderà la settimana.

Il 2023 sarà anche l'anno della celebrazione dei 100 Anni dell'Aeronautica Militare Italiana. La corsa toccherà in ogni tappa un luogo emblematico dell'Aeronautica: gli aeroporti di Ghedi, Cervia Pisignano e Piacenza San Damiano, la Patrona dell'Arma a Loreto, il Museo di Vigna di Valle a Bracciano e il Palazzo dell'Aeronautica in Piazza Novelli. Le iscrizioni saranno aperte dal 13 ottobre al 13 gennaio 2023.

