MILLE MIGLIA IN MOTO Mille Miglia in Moto da San Marino ai Borghi più belli d'Italia

Mille Miglia in Moto nei Borghi più belli d'Italia e non solo. Perchè la rievocazione storica parte proprio dalla Repubblica di San Marino. L'evento che era stato presentato dalla Segreteria al Turismo prevede un programma denso che va dall'accreditamento a vari passaggi istituzionale e culturali. San Marino è dunque al fianco degli organizzatori del Maxi Moto Group nel sostenere un’iniziativa che si distingue non solo per l’interesse storico e turistico, ma anche per il valore simbolico della riscoperta del territorio attraverso un mezzo iconico come la motocicletta. Strade panoramiche, attraverso appunto alcuni tra i Borghi più affascinanti ognuno dei quali accoglierà i partecipanti con eventi dedicati, degustazioni, visite culturali. Le moto ammesse partono dal 1941 fino a quelle di ultima generazione regalando una storia nella storia: quella dell'evoluzione del mezzo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: