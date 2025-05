RIEVOCAZIONE STORICA Mille Miglia in Moto nei Borghi più belli d'Italia

Anche per compiere Mille Miglia serve il primo passo e il primo passo è arrivato questa mattina a San Marino quando gli organizzatori hanno presentato la Mille Miglia in moto nei Borghi più belli d'Italia:

Sandra Conti Bonafede, Presidente Wonder Italy Maxi Moto Group: "

Fu fatta un'unica edizione nel 1949 e da lì è nata l'idea di riproporla come rievocazione storica quindi quest'anno abbiamo coniugato la prima rievocazione della Mille Miglia in moto con San Marino che è uno dei borghi più belli d'Italia ospite internazionale quindi ci è sembrata la location giusta per dare il via a una manifestazione che ci riporta nel passato".

Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e appunto San Marino perché come ha detto la direttrice dell'ufficio del turismo Anna Chiara Sica oggi i flussi turistici non si limitano a un solo territorio ma si integrano con quelli circostanti. Sport, turismo ma anche cultura:

Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo:

Noi siamo la Motor Valley, insieme all'Emilia Romagna, le Marche ma anche tutti i territori limitrofi quindi è un'occasione in più per conoscere i nostri territori l'enogastronomia, la passione per le moto e questi paesaggi splendidi quindi davvero molto soddisfatti e contenti".

L'appuntamento per la prima rievocazione storica è dal 16 al 21 giugno per un evento che interessa anche chi in moto ci è sempre salito con l'obiettivo di andare più forte degli altri:

Manuel Poggiali: "Non a caso siamo la terra dei motori per tantissimi aspetti, da aziende che ovviamente operano nel settore motoristico allargato del territorio a comunque luoghi fantastici a circuiti straordinari e motociclisti che hanno fatto la storia e quindi è bello poter vivere questi eventi e partecipare a questi eventi".

