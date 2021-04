MiniGP: il sammarinese Gabriel Tesini vince all'esordio

Debutto da incorniciare per il giovane sammarinese Gabriel Tesini nel campionato MiniGP. Il pilota del Titano ha esordito con un successo. La prima gara è stata interrotta dopo soli tre giri per bandiera rossa a causa di un incidente in cui sono rimasti coinvolti diversi piloti. Seconda partenza su sei giri con Gabriel Tesini, Mathias Tamburini e Matteo Gabarrini in lotta tra loro con posizioni congelate fino alla bandiera a scacchi. In gara2 Tesini ha lottato per le prime posizioni, ma a causa di un problema tecnico è rimasto fuori dalla lotta per il podio concludendo comunque la gara. La classifica di campionato vede Matteo Gabarrini primo con 41 punti, lo seguono Riccardo Michielin con 33 punti e Gabriel Tesini con 31 punti.

