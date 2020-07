Minimoto: a Rieti brilla la stellina sammarinese Gabriel Tesini Nel Campionato italiano Velocità il pilota del Titano centra due vittorie, pole position e miglior tempo.

E' doppietta per il giovanissimo sammarinese Gabriel Tesini. Il pilota del Titano ha conquistato due vittorie nella categoria Junior C del Campionato Italiano Velocità di minimoto. Sul circuito "La Scintilla" di Rieti, il pilota dell'AC Racing Team si è aggiudicato la vittoria in entrambe le gare in programma dopo aver ottenuto in qualifica la pole. A completare la gara perfetta del sammarinese Gabriel Tesini anche il miglior tempo in gara2.













