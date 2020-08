Minimoto: Gabriel Tesini centra la doppietta anche a Ferrara Il pilota sammarinese vince entrambe le gare partendo dalla pole.

Dopo la vittoria all'esordio a Rieti, il giovanissimo Gabriel Tesini si ripete anche a Ferrara. Il pilota sammarinese dell'AC Racing Team ha conquistato la vittoria in entrambe le gare in programma sul circuito X-Bikes dopo aver ottenuto in qualifica la pole.









