Gabriel Tesini continua a essere grande protagonista nelle minimoto. A Rovigo, il pilota dell'AC Racing Team ha vinto entrambe le gare in programma per l'Europeo. Grazie a questo doppio successo conquistato sul circuito di Adria il pilota sammarinese si è laureato campione Europeo junior C. Gabriel Tesini è saldamente in testa al campionato italiano velocità minimoto. Al termine della stagione mancano le gare di Jesolo e Cervia.