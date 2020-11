F1 Miracolo Grosjean: la sua Haas si spezza e prende fuoco, lui ne esce illeso Il pilota svizzero si è schiantato contro le barriere al via del GP di Bahrain.

Miracolo Grosjean: la sua Haas si spezza e prende fuoco, lui ne esce illeso.

Incredibile incidente al via del GP di Bahrain di Formula 1: Romain Grosjean si è schiantato contro le barriere e la sua Haas si è spezzata in due, prendendo fuoco. Miracolosamente illeso il pilota svizzero, uscito visibilmente sotto choc ma con le sue gambe, con la tuta ancora fumante. Per lui, in attesa di ulteriori accertamenti, solo piccole ustioni a mani e caviglie. Decisivo, per salvargli la vita, Halo, il dispositivo introdotto dalla FIA nel 2018. La gara è stata sospesa per 45'.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});













I più letti della settimana: