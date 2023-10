JUNIOR GP Misano accoglierà il mondiale Finetwork Fim Junior GP

Misano accoglierà il mondiale Finetwork Fim Junior GP.

Misano sarà il primo circuito in Italia ad ospitare un round del mondiale Finetwork con tutte le classi: JuniorGP, Moto2, European Talent Cup e STK. La JuniorGP™ è già stato ospitato in due occasioni in passato a Misano, in contemporanea al GP di San Marino e della Rivera di Rimini, appassionando il pubblico per le gare spettacolari e combattute, con pochi centesimi a decidere i risultati. Ora, la JuniorGP™ farà il suo debutto al Marco Simoncelli con un round a sé stante, aggiungendo nel 2024 l’Italia a Spagna e Portogallo.

L’attuale campionato è ad una prova dal termine, l’ultima è infatti in programma il 5 novembre al Ricardo Tormo di Valencia.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: