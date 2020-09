GRAN PREMIO EMILIA ROMAGNA E RIVIERA DI RIMINI Misano bis, tutto pronto per il Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini Gli appuntamenti di questo secondo fine settimana a Misano sono pressoché gli stessi di quella precedente.

Misano bis, tutto pronto per il Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. L'estate, dal punto di vista climatico, prosegue anche in questo torrido mese di settembre e dopo il weekend precedente, dove si è celebrato il Gran Premio di San Marino con il primo trionfo in carriera di Franco Morbidelli, la MotoGP resta al Misano World Circuit Marco Simoncelli per quello che preannuncia essere un altro grande fine settimana con il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini. Gli appuntamenti di questo secondo fine settimana a Misano sono pressoché gli stessi di quella precedente.

Dovizioso guida la classifica del mondiale, ma è chiaro che il pilota Ducati se vuole mantenere la leadership dovrà esprimersi meglio rispetto al calcolato settimo posto di una settimana fa. Ci si attende un riscatto da Fabio Quartararo caduto due volte domenica e ora secondo in campionato. Il francese si trova con sei punti di svantaggio rispetto al Dovi e a più sei da Jack Miller che, a sua volta, è riuscito a rimanere in terza posizione anche se nella seconda parte di gara ha perso terreno rispetto alla partenza. Valentino Rossi è sesto in classifica generale e con uno scatto prepotente potrebbe tornare ad insidiare i primi della classe: è quello che si augurano i suoi fans che per la prima volta nella storia lo potranno ammirare due volte nel giro di una settimana sul circuito di casa.



