GP SAN MARINO RIMINI Misano: la Reggenza ha impreziosito la domenica della MotoGp La presenza, delle più alte cariche istituzionali sammarinesi e italiane ha sottolineato il ruolo attivo e propositivo di San Marino in questo progetto

Sono arrivati alle 10.30 i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino Denise Bronzetti e Italo Righi. Le più alte cariche dello Stato accompagnati dai membri del Congresso di Stato, tra cui il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri, per gli Affari Esteri Luca Beccari, per le Finanze Marco Gatti, per il Turismo Federico Pedini Amati, per il Territorio Matteo Ciacci, per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini, hanno fatto visita alla struttura del Misano World Circuit Marco Simoncelli poi alle 13.30 sono scesi in Pit-Lane per salutare i grandi campioni della Moto Gp. Nutrita anche la delegazione italiana presente all'evento, personalità politiche e istituzionali tra cui il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, l'Assessore al Turismo e Sport della Regione Emilia Romagna Roberta Frisoni, e il Presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale. Dopo aver assistito alla straordinaria Gara di Misano, il Segretario di Stato per Lo Sport Rossano Fabbri è salito sul podio per premiare i tre piloti: il vincitore Marc Marquez, Marco Bezzecchi secondo e Alex Marquez terzo.

