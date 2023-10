FORMULA E Misano si candida ad ospitare la formula E La tappa italiana è prevista per il 13 e 14 aprile

Misano si candida ad ospitare la formula E.

Il circuito di Misano potrebbe ospitare nel 2024 una gara del mondiale di Formula E. La stagione prenderà il via in Messico il 13 gennaio e si concluderà a Londra il 21 luglio. La tappa italiana è prevista per il 13 e 14 aprile e Misano World Circuit conferma di essersi candidata ad ospitare la gara sulla pista romagnola.

