Misano: stappa la bottiglia di champagne per festeggiare il record dei 174 mila

C'è la firma sul nuovo contratto con Dorna fino al 2031, c'è il record di presenze nel weekend 174.821 così spalmati 31.170 venerdi, 51.980 sabato, 91.771 domenica, c'è un nuovo idolo sbocciato proprio nel Gran Premio di San Marino Riviera di Rimini: Marco Bezzecchi, letteralmente osannato sul podio dal pubblico in estasi per il suo straordinario weekend di Misano dove il riminese ha centrato pole, vittoria nella sprint e il secondo posto dietro il fuoriclasse spagnolo Marc Marquez, podio completato dal fratello Alex. Tra i due Marquez c'è il Bez nato a Rimini il 12 novembre 1998. Ancora presto per dare “pensionare” Pecco Bagnaia, ma ormai è chiaro che per il due volte campione del mondo di MotoGp 2022 e 2023, sono momenti duri.

Il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini è durato per lui solo 7 giri. Misano sempre una gran vetrina: tanti i personaggi che sono passati a salutare i campionissimi della MotoGp, come il nuovo Ambasciatore dello Sport Italiano nel Mondo per San Marino Andrea Kimi Antonelli, il tennista Lorenzo Musetti che ha avuto l'onore di sventolare la bandiera a scacchi per decretare la vittoria di Marc Marquez, il nuotatore Nicolò Martinenghi ha sventolato la bandiera a scacchi in Moto 3, mentre tra i paddock sono stati avvistati Cesare Cremonini grande amico di Valentino Rossi, presenza fissa all'Hospitality del VR 46, ed ancora l'attore Stefano Accorsi, l'alpinista scultore Mauro Corona e non poteva mancare un grande appassionato di motori come il comico Giuseppe Giacobazzi.

Momenti di altissimo folklore in griglia di partenza con lo show dell'Orchestra Casadei che ha eseguito alcuni brani della tradizione romagnola prima degli inni nazionali di fronte alle autorità tra cui i Capi di Stato della Repubblica di San Marino Denise Bronzetti e Italo Righi, ed ai piloti prima dell'inizio della gara di MotoGp. Il prossimo Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini si correrà nel weekend 11 -13 settembre 2026







