Misano Superbike: oltre 10 mila gli spettatori presenti nel weekend.

Un’altra grande giornata di spettacolo al Misano World Circuit Marco Simoncelli , davanti ad un bel pubblico che finalmente incornicia le gare in pista. Il Pirelli Made in Italy Emilia-Romagna Round si è chiuso con 11.257 spettatori nel weekend. Un risultato soddisfacente visto che una settimana fa c’era ancora la prescrizione a mille ingressi e solo qualche giorno fa era arrivata la preziosa deroga per 5.007.

Spettacolo in pista con la Superbike divisa con le consuete due gare: la prima è andata a Michael Ruben Rinaldi, la seconda al turco Razgatliloglu con il campione del mondo in carica e attuale leader della classifica Jonathan Rea, terzo. Molto bene anche il sammarinese Luca Bernardi sul podio nella SuperSport. Per il pilota biancoazzurro si tratta del terzo secondo posto consecutivo che significa anche terzo posto nella classifica generale della categoria. A Misano anche il remember trentennale con il ricordo dei piloti italiani in pista nel 1991 i quali corsero la prima gara del mondiale Superbike

