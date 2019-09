Misano: trio a sorpresa. Pole di Vinales, poi Espargaro e Quartararo

Duello Marquez - Rossi. I due “avversari” si ostacolano a vicenda e si devono accontentare delle posizioni di rincalzo. Quinto lo spagnolo, settimo Valentino Rossi, il dottore partirà dalla terza fila. Davanti a tutti un ottimo e continuo Maverick Vinales. Il Pilota della Yamaha ferma il cronometro in 1’32.265, precedendo di un battito di ciglia Pol Espargaro. Resta attaccato ai primi il francese Fabio Quartararo. In seconda fila, Morbidelli, Marquez e Dovizioso. In terza, come detto, Rossi, Alex Rins e Joan Mir.

In Moto 2 è pole azzurra con Fabio Digiannantonio 1’37. 481. Alle sue spalle i due spagnoli Marquez e Fermandez . Il giapponese Tatsuki Suzuki scatterà davanti a tutti in moto 3, con Aron Canet secondo e Tony Arbolino terzo. Sesto Antonelli, settimo Dalla Porta.

In Moto E gara 1, vittoria per Matteo Ferrari del Team Trentino Gresini, grande entusiasmo anche per il Team Manager Manuel Poggiali. Secondo Garzo, terzo Simeon. Peccato per Alex De Angelis caduto al quarto giro quando si trovava in seconda posizione.