Misano World Circuit e Aldo Drudi ricevono il Compasso d'oro

Il Compasso d'oro Adi 2024, uno dei più ambiti riconoscimenti nel campo del design, è stato assegnato al progetto #RideOnColors-Misano World Circuit nella categoria 'Ricerca per l'impresa'. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri sera presso l'Adi Design Museum di Milano. Un risultato a cui si è giunti grazie alla collaborazione con il designer Aldo Drudi che ha sintetizzato i colori distintivi della 'terra dei motori' nelle vie di fuga del circuito Marco Simoncelli. Il progetto copre oltre 20.000 mq.

Un riconoscimento accolto con grande soddisfazione dai promotori del Gran premio della Riviera di Rimini e Repubblica di San Marino che include la Regione Emilia-Romagna con Visit Romagna e APT Servizi, la Repubblica di San Marino, la Provincia di Rimini con i Comuni rivieraschi, e il Misano World Circuit.

"Fin dal 2007 - commentano i promotori - ci siamo dedicati alla definizione di un'identità precisa dell'evento per aggiungere, al valore sportivo indiscutibile, anche la proposta di un territorio a vocazione turistica. Il raddoppio degli spettatori rispetto alla prima edizione e l'indotto economico che moltiplica le spese di organizzazione sono la base concreta di un progetto apprezzato per la sua riconoscibilità, per la quale è stato decisivo il progetto di color marketing sviluppato fra il 2017 e il 2020 sotto la direzione di un genio creativo del calibro di Aldo Drudi. Il Compasso d'Oro è un premio che inorgoglisce tutti e tiene insieme valori solidi di cui siamo fieri".

Per Aldo Drudi si tratta del secondo premio di questo tipo dopo quello ricevuto nel 2001 per un progetto realizzato insieme al Centro Studi Dainese legato alla creazione della tuta da motociclismo T-Age Suit.