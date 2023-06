Mondiale di Trial al via: i big gli ultimi a partire

Ha fatto anche uno strappo alla regola il pluricampione del mondo Toni Bou. Lo spagnolo sul palco di presentazione ha salutato con una breve intervista, cosa che di solito il protocollo non prevede. Il momento della partenza è molto sentito dai piloti che si chiudono in totale concentrazione. La gara è cominciata ufficialmente alle 9 con la partenza dal settore numero 1 di “Fosso del Re”. In totale 12 i settori da completare e da ripetere due volte. Riders alle prese con ostacoli naturali dal coefficiente di difficoltà altissimo e la gara è entrata subito nel vivo. Trial 3 a dare il via, a seguire il Trial 2 e a chiudere l'ingresso dei Top Riders del TrialGp. La tappa di San Marino è la quarta delle otto totali del Mondiale, due piloti in testa alla generale appaiati a quota 111 punti, si tratta appunto di Toni Bou e del connazionale Jaime Busto. Una tappa indicativa come dichiara il membro della Commissione Mondiale FIM Valerio Pastorino. 72 i piloti iscritti a questa gara che nonostante il tempo incerto ha richiamato un buon pubblico sul tracciato come sempre disegnato dal sammarinese Claudio Tonnini. Ci sono tutti gli ingredienti per godere di un grandissimo spettacolo in uno scenario naturale come zona “Fossa del Re”, un paio di chilometri sotto il crossodromo della Baldasserona, indicato dagli esperti come uno dei percorsi più spettacolari dell'intero panorama del Mondiale Trial.