Mondiale: doppietta di Tim Gajser anche in Lettonia.

Assente l'olandese Herlings, fermato da un brutto infortunio prima dell'inizio del mondiale, Tim Gajser ne approfitta per centrare la seconda doppietta consecutiva. Il fuoriclasse sloveno, infatti, ha vinto entrambe le manche del Gran Premio della Lettonia, consolidando il primo posto nel mondiale 2022. Sulle rive del baltico, condizioni da motocross vero, con la pioggia che mette a dura prova fisico, resistenza e abilità dei piloti.

La prima manche si decide nel finale, quando Gajser prima si riprende la seconda posizione, superando il beniamino di casa Jonass e poi va all'attacco dello spagnolo Prado. Un duello entusiasmante con lo sloveno che attende, osserva e poi passa al momento giusto. Il disperato tentativo di contrattacco di Prado culmina con una spettacolare caduta a pochi metri dal traguardo. Gajser vince davanti a Jonass e Fernandez. Da segnalare l'ottimo quarto posto dell'italiano Alberto Forato, al miglior piazzamento in carriera.

Nella seconda manche, Gajser prende il comando della operazioni a metà gara e porta a termine una giornata perfetta, senza alcuna sbavatura. Il lettone Jonass si gode il secondo posto anche in gara 2, tra l'entusiasmo dei propri connazionali mentre sotto la bandiera a scacchi, Coldenhoff beffa Fernandez per il terzo posto. Per Gajser si tratta del quinto successo in sei gare, con il vantaggio che sale a 66 punti in classifica generale. Prossimo appuntamento del mondiale di motocross, domenica 8 maggio, sui fantastici saliscendi della pista di Maggiora.

