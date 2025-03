Mondiale, stop al punto bonus per il giro veloce. Ecco le novità introdotte dalla Fia

Dalla stagione 2025, nel Mondiale di Formula 1 non sarà più assegnato il punto aggiuntivo a chi realizzerà il giro veloce durante una gara, chiudendo poi tra i primi 10 classificati. La regola era stata introdotta nel 2019 e aveva portato a tanti duelli, soprattutto nelle ultime giornate, per guadagnarsi punti aggiuntivi o sottrarli ai diretti rivali. Spesso, nelle gare dominate, Max Verstappen rientrata ai box per cambiare le gomme e provare - riuscendoci quasi sempre - a realizzare il giro veloce proprio in conclusione.

Non è però questa l'unica novità in arrivo per la stagione che comincerà il 14 marzo in Australia. La seconda riguarderà il Gran premio di Monaco, in cui, per aumentare lo spettacolo, ciascun pilota sarà obbligato a effettuare almeno due soste, a prescindere dalle condizioni meteo, usando un minimo di due mescole diverse sull'asciutto. Cambia la regola anche per le auto costrette a partire dalla corsia dei box: prima ne uscivano solo quando la griglia si formava, ora dovranno partecipare anche al giro di formazione. In caso di incidenti, ora la direzione gara avrà maggiori poteri di fermare le auto danneggiate che possano essere pericolose per gli altri piloti in pista. Infine, una modifica in materia di qualifiche: se la sessione viene annullata, per determinare la griglia di partenza si userà la classifica del campionato piloti.