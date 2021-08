Mondiale SuperSport, Navarra: Bernardi ottavo nella combinata

Mondiale SuperSport, Navarra: Bernardi ottavo nella combinata.

Luca Bernardi ha chiuso in ottava posizione la classifica combinata delle prove libere sul circuito di Navarra, palcoscenico del sesto round stagionale del Mondiale Supersport. Il pilota sammarinese, in sella alla sua Yamaha, ha accusato un ritardo di nove decimi dal leader Manuel Gonzalez. Nel promeriggio, alle ore 15.15, è in programma Gara1.

