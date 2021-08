Mondiale SuperSport, Navarra: un altro podio per Bernardi

Un altro gran risultato per Luca Bernardi: il pilota sammarinese è ancora una volta terzo in Navarra e concede il bis dopo il podio conquistato in Gara1. Nel sesto appuntamento stagionale del Mondiale Supersport il 19enne della Yamaha chiude alle spalle dello svizzero Aegerter, primo in entrambe le manche, e del sudafricano Odendaal. Grazie a questi ottimi piazzamenti Bernardi sale al quarto posto in classifica con 150 punti, solo 6 punti in meno del tedesco Oettl che occupa la terza posizione.