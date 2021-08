Sesto posto per il sammarinese Luca Bernardi in SuperSport. Sul circuito di Most, in Repubblica Ceca, il pilota della Yamaha ha lottato per le posizioni di vertice finendo alle spalle dell'italiano Caricasulo, quinto al traguardo. Vittoria che è andata al sudafricano Odendaal davanti a Gonzalez e Oettl.