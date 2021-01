RALLY Montecarlo: al comando Tanak, fuori Suninen Il pilota estone ha vinto le due speciali della prima giornata

Montecarlo: al comando Tanak, fuori Suninen.

Sono quarantanove le edizioni del rally di Montecarlo che come da tradizione, apre il campionato del mondo. La prima gara di un calendario, quello del 2021, che prevede la cifra record di 12 appuntamenti. Un esordio come sempre molto complicato, con i suoi 257 chilometri di prove speciali e le incognite rappresentate dalla presenza di ghiaccio e neve. Montecarlo 2021 che si è aperto nel segno di Ott Tanak. Il pilota estone, campione del mondo nel 2019, ha fatto segnare il miglior tempo nelle due speciali della prima giornata. Al volante di una Hyundai, Tanak ha preceduto in entrambi i tratti cronometrati, il giovane talento finlandese Kalle Rovampera. Il pilota della Toyota ha chiuso davanti al compagno di squadra, il britannico Evans staccato 8 secondi e mezzo dal leader della classifica generale. In quarta posizione il belga Thierry Neuville e in quinta, il sette volte campione del mondo, Sebastien Ogier che ha lamentato un problema ai freni della sua Yaris. In ritardo lo spagnolo Dani Sordo, è stata una giornata da dimenticare per il finlandese Suninen. Il pilota della Ford Fiesta è stato costretto al ritiro, a causa di uno spettacolare incidente dopo pochi chilometri di gara. Domani la seconda tappa del Montecarlo, con altre 5 prove speciali.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: