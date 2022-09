Montecchio gremita per la partita dei piloti MotoGp

i commenti di Federico Pedini Amati - Marco Melandri – Marco Bezzecchi – Maverick Vinales – Francesco Bagnaia – Manuel Poggiali – Joan Zarco – Luca Marini

Il calcio di inizio dato dal numero 1 della Dorna Carmelo Ezpeleta, dal Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini in borghese, e dal Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati in divisa numero 76 fa ben capire che tipo di partita sarà. Tutto davanti agli occhi divertiti di Bryan Toccaceli, applauditissimo, quando Guido Meda telecronista della partitissima, lo ha citato. Tra gag, gol e l'entusiasmo del pubblico si snoda l'incontro più esilarante dell'anno. Primo atto vinto largamente dai Neri “team Riviera Rimini” allenati da Franco Morbidelli e Aleix Espargaro per 6-2 sul team azzurri San Marino” dei due tecnici Bagnaia – Bezzecchi. Derby tra piloti da ripetere. Prossimo anno atto 2 la rivincita

