RALLY Montercarlo: ottava meraviglia di Sebastien Ogier Il pilota francese trionfa sulle strade del principato davanti a Evans e Neuville

Montercarlo: ottava meraviglia di Sebastien Ogier.

Sono numeri da record, quelli di Sebastien Ogier. Ottava vittoria al rally di Montecarlo, la 50esima nel mondiale WRC per un pilota che ha già vinto sette titoli iridati. Un successo che gli consente di staccare il connazionale Sebastien Loeb, che sulle strade monegasche era riuscito a vincere per 7 volte. Il trionfo di Ogier non è mai stato in discussione, nemmeno quando una foratura gli ha fatto perdere terreno nel corso della terza giornata. Il pilota della Toyota ha dominato in qualsiasi condizione, pioggia, neve ed anche nelle speciali in notturna.

Ogier si è aggiudicato 8 delle 15 prove in programma, vincendo anche l'ultima speciale, la Power Stage. Il fuoriclasse francese ha preceduto di 32 secondi e 6, il compagno di squadra Evans, ottimo secondo a conferma della netta superiorita della Toyota che ha messo 4 Yaris nelle prime 6 posizioni. Solo una grande rimonta di Thierry Neuville ha evitato la tripletta alla Casa giapponese. La lotta per il gradino più basso del podio è stata davvero avvincente, con Neuville che è riuscito ad avere la meglio su Kalle Rovanpera. Per il giovane talento finlandese, la soddisfazione di aver firmato il secondo tempo nella Power Stage, alle spalle del compagno di squadra Sébastien Ogier. Costretto al ritiro Ott Tanak. Il pilota estone si conferma davvero sfortunato, avendo forato per ben 2 volte nella stessa prova speciale. Stesso discorso per Teemu Suninen, che veniva indicato tra i favoriti per le posizioni di vertice. La sua gara invece è terminata a poche centinaia di metri dalla fine della prima prova speciale, con una spaventusa uscita di strada, per fortuna senza conseguenze. Prossimo appuntamento per il WRC, dal 26 al 28 febbraio, con il rally di Finlandia.

