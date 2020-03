MOTORI

Morto Stefano Bianco, ex pilota del WTR San Marino Team. Il ricordo di Matteo Napolitano

Fatale un incidente in moto per il 34enne di Chivasso, protagonista in 125 e 250 per un decennio. Nel 2007 fu compagno di squadra di Andrea Iannone nel WTR San Marino Team.