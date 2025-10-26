MOTOMONDIALE Moto 3, brutto incidente tra Rueda e Dettwiler: grave lo svizzero Il campione del mondo lo ha centrato durante il giro di schieramento, mentre il pilota Cip Green Power aveva rallentato per controllare un possibile problema alla moto

Moto 3, brutto incidente tra Rueda e Dettwiler: grave lo svizzero.

Noah Dettwiler, pilota del team Cip Green Power, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Kuala Lumpur, dopo uno scontro con José Antonio Rueda durante il giro di schieramento della Moto3. Lo svizzero aveva rallentato fino a quasi fermarsi, durante il giro di schieramento del Gp di Sepang, per controllare un possibile problema alla moto. Tuttavia, nel farlo era rimasto in traiettoria: Angel Piqueras se n'è accorto e ha segnalato il rallentamento ai colleghi, ma Rueda non ha notato il segnale e ha centrato Dettwiler ad altissima velocità.

Le moto sono andate distrutte e i piloti si sono ritrovati in mezzo alla pista, quindi la direzione gara ha dato subito lo stop alla formazione della griglia. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Kuala Lumpur senza passare dal centro medico del circuito: Rueda ha riportato la frattura di una mano - che sarà operata in settimana - e una commozione cerebrale, non risultando mai in pericolo di vita, mentre peggio è andata a Dettwiler, le cui condizioni restano serie. Lo ha fatto sapere il padre del pilota stesso, dicendo al quotidiano svizzero Blick che abbia subito diversi arresti cardiaci mentre era affidato ai medici, perdendo molto sangue e subendo una frattura esposta alla gamba e danni alla milza e ai polmoni.

