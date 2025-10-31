MOTOMONDIALE Moto 3, Dettwiler è fuori pericolo. E nel 2026 correrà per Simoncelli "È cosciente e comunica con la famiglia e i medici", annuncia la CIP Green Power. Per il passaggio alla SIC58 Squadra Corse mancano solo le firme

Due belle notizie nel giro di due giorni, una meglio dell'altra. Noah Dettwiler, pilota di Moto3 coinvolto in un terribile incidente nel weekend di Sepang, non è più in pericolo di vita, mentre Paolo Simoncelli ha annunciato che proprio lo svizzero sarà uno dei due piloti titolari della SIC58 Squadra Corse nel 2026.

A comunicarne l'uscita dalla terapia intensiva è stata la sua attuale squadra, la CIP Green Power, con una nota: "Noah Dettwiler è cosciente e comunica con la famiglia e i medici. In mattinata è stato dimesso dalla terapia intensiva ed è stato trasferito in una clinica privata a Kuala Lumpur per proseguire la riabilitazione". Allo svizzero è stata nel frattempo asportata la milza. Le sue condizioni erano apparse subito gravi: all'arrivo in ospedale i medici hanno lottato per salvargli la vita, visti i diversi arresti cardiaci che ha subito e il tanto sangue perso. Tra i vari traumi riportati, il più significativo è alla gamba sinistra, con la rottura di tibia e perone, su cui i sanitari sono già intervenuti, ma che dovrà essere rioperata.

Nel frattempo, ieri, era arrivato l'annuncio di Simoncelli. Mentre tracciava un bilancio delle ultime uscite, il fondatore della SIC58 Squadra Corse ha detto che Dettwiler sarà il futuro pilota della squadra insieme a Casey O' Gorman. "Avremmo dovuto incontrarci a breve per apporre le ultime firme", scrive, in un comunicato, a cui poi aggiunge: "Non mollare, Noah! Il team ti aspetta. Incidenti così, nel giro di allineamento, non dovrebbero mai succedere. Già il rischio è altissimo in gara: bisogna che i piloti prestino più attenzione, che si guardino intorno". Quella che fino a ieri era solo una speranza, adesso è realtà: Dettwiler si riprenderà. Ancora non è dato sapere quanto tempo gli servirà, ma Simoncelli, la SIC58 Squadra Corse e il Motomondiale saranno lì ad aspettarlo, pronti a riabbracciarlo.

