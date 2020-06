Moto: cancellato il Gp d'Italia al Mugello

FIM, IRTA e Dorna Sports hanno annunciato la cancellazione del Gran Premio d'Italia Oakley al Mugello classe MotoGp. Precedentemente rinviata per l'epidemia di coronavirus ancora in corso e per i conseguenti cambiamenti di calendario ora è stato definitivamente cancellato. "È con il cuore trieste che annunciamo la cancellazione del Mugello - afferma in una nota Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports - Purtroppo, non siamo stati in grado di trovare una soluzione ai problemi logistici e operativi derivanti dal calendario pandemico e riorganizzato per permetterci di visitare la sede in questa stagione. È una grande perdita in quanto il Mugello è uno dei circuiti più belli del mondo e uno che siamo molto orgogliosi di chiamare la casa del Gran Premio d'Italia".



