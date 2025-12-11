PREMIAZIONI “Moto d'oro”: al Galli di Rimini gli oscar del motociclismo tricolore Da Bezzecchi a Tony Cairoli, il Dottor Costa. Al teatro Galli di Rimini celebrati i campioni italiani di motociclismo. Tutto sotto l'egida della FMI.

Serata di gala al teatro Galli di Rimini, scenario ideale per festeggiare i campioni di motociclismo. L'evento organizzato dalla FMI e fortemente voluto dal Presidente Giovanni Copioli ha visto sfilare i tanti campioni tricolori delle varie discipline di motociclismo che si sono particolarmente distinti in questa stagione. Una serata presentata dall'attrice Serena Autieri affiancata dal giornalista Marco Masetti. Autieri, accompagnata dalla banda dell’Esercito Italiano ha intrattenuto gli ospiti anche con un paio di motivi musicali eseguiti alla perfezione.

La seconda edizione della Moto d’Oro, ha chiuso un 2025 di grandi successi per la Federazione Motociclistica Italiana ed ha premiato con la “Moto d'Oro” i suoi campioni. Andrea Verona (8 titoli in Enduro), Giò Sala (6 titoli Enduro) Luca Cadalora (3 volte iridato in 125 e 250) e il fuoriclasse di Motocross Tony Cairoli (9 titoli iridati) “Moto d'Oro” che viene assegnata a chi ha vinto almeno due titoli. Riconoscimento della FMI è andato anche ad Aldo Drudi, un artista che ha rivoluzionato l’identità e il design del motociclismo. Particolarmente apprezzata la premiazione del progetto “Caschi per il Cuore” premio per Marco Bezzecchi e alla ideatrice Alessandra Isabella Ardelean. Momento emotivamente sentito quando il Dottor Claudio Costa ha citato Marco Simoncelli.

Nel servizio le interviste a Giovanni Copioli (Presidente FMI), Serena Autieri (Attrice), Tony Cairoli (Moto D'Oro 2025) e Alessandra Isabella Ardelean (ideatrice "Caschi per il Cuore")

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: