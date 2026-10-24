Moto Gp Australia, Marquez vince la Sprint Race e torna in testa al Mondiale, Martin cade e salterà il Gp di domani

Marc Marquez vince la Sprint Race del GP d'Australia, gara che potrebbe essere stata decisivia per e sorti del mondiale. Il pilota Ducati è tornato in testa alla classifica, con Jorge Martin caduto mentre era in seconda posizione e trasportato al centro medico. Le radiografie hanno evidenziato la frattura del radio e una sospetta frattura dell'ulna, con il pilota Aprilia dichiarato "unfit" per la gara lunga. Marquez ora ha 10 punti di vantaggio in classifica, e nel Gp di domani potrà mettere un'ipoteca importante verso la conquista del suo decimo titolo in carriera

Sul podio della sprint race sono saliti anche Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, 4° in rimonta Marco Bezzecchi. Caduti Fernandez, Vinales, Zarco e Bagnaia.







