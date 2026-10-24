TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:09 Zannoni segna ancora, il Rimini va a +6: 2-0 all'Imolese 12:06 Fine settimana di spettacoli tra musica e teatro 10:03 Al via la caccia al cinghiale a San Marino: battute il mercoledì e il sabato 09:40 Hacker in casa: occhio alla sicurezza di webcam ed elettrodomestici smart 08:17 Kimi Antonelli domina ad Austin: il titolo mondiale è a un passo 07:52 Villa Verucchio, trovata testa mozzata di un gatto. Si indaga su altre sparizioni sospette 07:31 L'attacco di Matteo Salvini alla stampa: "Giornalisti servi"
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

Moto Gp Australia, Marquez vince la Sprint Race e torna in testa al Mondiale, Martin cade e salterà il Gp di domani

Sul podio anche il fratello Alex Marquez e Di Giannantonio, 4° in rimonta Marco Bezzecchi. Martin cade e si frattura i

24 ott 2026
Moto Gp Australia, Marquez vince la Sprint Race e torna in testa al Mondiale, Martin cade e salterà il Gp di domani

Marc Marquez vince la Sprint Race del GP d'Australia, gara che potrebbe essere stata decisivia per e sorti del mondiale. Il pilota Ducati è tornato in testa alla classifica, con Jorge Martin caduto mentre era in seconda posizione e trasportato al centro medico. Le radiografie hanno evidenziato la frattura del radio e una sospetta frattura dell'ulna, con il pilota Aprilia dichiarato "unfit" per la gara lunga. Marquez ora ha 10 punti di vantaggio in classifica, e nel Gp di domani potrà mettere un'ipoteca importante verso la conquista del suo decimo titolo in carriera

Sul podio della sprint race sono saliti anche Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, 4° in rimonta Marco Bezzecchi. Caduti Fernandez, Vinales, Zarco e Bagnaia.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori