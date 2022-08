Moto GP: Bagnaia vince anche in Austria

Terza vittoria consecutiva per Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati ha trionfato nel Gran Premio d'Austria, tredicesima tappa del Mondiale di MotoGP. Bagnaia ha preceduto il francese Fabio Quartararo e al compagno di scuderia Jack Miller. In classifica generale comanda sempre Quartararo con 32 punti di vantaggio su Aleix Espargarò e 44 su Pecco Bagnaia. Giornata davvero sfortunata per Enea Bastianini, che a causa di un problema tecnico alla sua Ducati è stato costretto al ritiro.