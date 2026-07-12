Moto: incidente a Brno muoiono Philipp Steinmayr e Adrian Rus

Grave incidente in Repubblica Ceca sul tracciato di Brno, dove un mese fa aveva corso la MotoGP. Due piloti sono morti in seguito a un incidente avvenuto subito dopo la partenza della categoria Superstock 1000/Superbike nella gara valida per il terzo round dell’Alpe Adria International Motorcycle Championship. A perdere la vita sono stati l'austriaco Philipp Steinmayr, 32enne, e il rumeno Adrian Rus di 43 anni.

A seguito dell'incidente, gli organizzatori hanno deciso di cancellare l'intero programma della domenica, durante il quale, era prevista, tra le altre, anche gara2 del Trofeo Aprilia RS660, che nella giornata del sabato aveva visto protagonista anche il sammarinese Gabriel Tesini.















